Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrug an Rentnerehepaar- Täter gestellt

Arnstadt (ots)

Gestern Vormittag boten drei zunächst Unbekannte einem älteren Ehepaar in Arnstadt an, das Dach ihres Gartenhäuschens für einen geringen Betrag zu reparieren. Sie nahmen das Angebot an und erteilten den Auftrag. Schnell wurde aus dem vereinbarten Preis ein geforderter Betrag von 2000 Euro. Das Ehepaar erstattete sofort Anzeige. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurden die drei Täter mit rumänischer Staatsbürgerschaft im Alter von 21-33 Jahren gestellt und vorläufig festgenommen. Die Täter sind auf Weisung der Staatsanwaltschaft entlassen, eine Sicherheitsleistung musste jeweils entrichtet werden. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.(ah)

