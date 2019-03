Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nötigung im Straßenverkehr- Zeugen gesucht

Döllstädt (ots)

Am 19.03.2019, gegen 14.30 Uhr, fuhr ein Mercedes-Fahrer von Dachwig in Richtung Döllstädt und überholte mehrfach rücksichtlos andere Fahrzeugführer, dass diese bremsen mussten um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der unbekannte Fahrer des dunklen Mercedes neueren Modells überholte am Bahnübergang trotz Gegenverkehr und brachte sich und andere damit in Gefahr. Wem ist dieser Fahrer noch aufgefallen und wer kann nähere Angaben machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 unter Angabe der Nummer 0075900/19 entgegen. (ah)

