Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: IPhones gestohlen- Täter flüchtig

Eisenach (ots)

Am 21.03.2019, gegen 12.15 Uhr, betraten zwei Unbekannte eine Mobilfunk-Filiale in der Karlstraße. Sie rissen vier Iphones X im Wert von ca. 4000 Euro von den Kabelhalterungen und flüchteten durch die Kinopassage in Richtung Alexanderstraße. Sie sind beide zwischen 16 und 20 Jahre alt, ca. 160 cm groß, schmächtig und eine Person trägt ein Pony. Wer hat die beiden Täter gesehen oder hat Kenntnis zu deren Identität oder Aufenthalt? Wem wurde ein IPhone X zu deutlich günstigerem Preis angeboten? Zeugenhinweise werden von der PI Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und unter der Hinweisnummer 0077009/19 entgegen genommen.(ah)

