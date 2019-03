Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisierte Fahrerin gestellt- Mögliche Unfallbeteiligte gesucht

Gräfentonna (ots)

Gestern Abend stellte die Polizei gegen 23:00 Uhr in der Langensalzaer Straße eine 41-Jährige fest, deren blauer VW Passat massiv an der Beifahrerseite beschädigt war. Bei der Frau wurde ein Atemalkoholwert von rund 2 Promille festgestellt. Ihr wurde die Weiterfahrt unterbunden. Im Anschluss wurde sie zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Gotha sucht Zeugen und mutmaßliche Unfallbeteiligte unter der Hinweisnummer: 0077532/2019. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 entgegen genommen. (ah)

