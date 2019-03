Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall vier leicht verletzten Personen

Arnstadt (ots)

Am Mittwoch, 20.03.2019 gegen 19:50 Uhr befuhr ein 32 jähriger Mann mit seinem PKW Renault Laguna in Arnstadt die Rudolstädter Straße und hatte die Absicht, die Stadtilmer Straße zu queren, um in die Schwarzburger Straße zu gelangen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des auf der Stadtilmer Straße fahrenden PKW VW Lupo eines 40 jährigen Mannes. In der weiteren Folge kam es trotz eingeleiteter Bremsmanöver zum Zusammenstoß. Bei der Kollision kam es zu unfallbedingten Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von 5.500,- Euro. Drei Insassen des PKW VW Lupo und ein Insasse des PKW Renault Laguna wurden leicht verletzt und in das Ilmkreisklinikum zur ambulanten Behandlung verbracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. (sv)

