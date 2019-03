Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Küchenbrand

Geschwenda (ots)

Am Mittwoch, 20.03.2019 gegen 20:30 Uhr kam es in Geschwenda in der Küche einer Doppelhaushälfte zu einem Brand. Die etwas angetrunkene Wohnungsinhaberin hatte versucht, einen Ofenkäse, welcher sich in einer Aluminiumpackung befand, in der Microwelle zu zubereiten. Die Microwelle erhitzte sich so stark, dass es zum Brandausbruch kam und auf die Küchenzeile übergriff. Die Bewohner der Doppelhaushälfte konnten unverletzt evakuiert und bei Nachbarn untergebracht werden. Im Einsatz waren insgesamt 24 Kameraden der freiwilligen Feuerwehren der Orte Geschwenda und Geraberg. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000,- Euro.

