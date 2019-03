Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unbeleuchteter Radfahrer von Pkw gestriffen und leicht verletzt

Leina - Landkreis Gotha (ots)

Ohne Licht bei Dunkelheit fuhr ein 28-jähriger Radfahrer am Donnerstagmorgen auf der Landstraße von Gotha kommend in Richtung Leina. Kurz vor dem Ortseingang Leina übersah ein 62-jähriger Pkw-Fahrer das Fahrrad. Der Daimler-Chrysler streifte den Radfahrer, welcher hiedruch stürzte und sich leicht verletzte. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. (ml)

