Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auto angefahren und abgehauen

Ruhla / Wartburgkreis (ots)

Ob bewusst oder unbewusst fuhr ein 79 jähriger Autofahrer in Ruhla in der Dornsengasse weg, nachdem er ein anderes Fahrzeug erheblich beschädigte. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde beim geschädigten Fahrzeug ein Schaden von mehr als 3000 EUR festgestellt. Als die Beamten nach einigem Suchen den Verursacher endlich ausfindig machen konnten, bestritt dieser jegliche Beteiligung an dem Unfall, obwohl die Spurenlage eindeutig war. Sein Fahrzeug wies einen Schaden von mehr als 1500 EUR auf. Gegen den Rentner wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Fahrerlaubnisbehörde eingeschaltet.(ri)

