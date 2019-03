Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Garten

Eisenach (ots)

Am gestrigen Abend stellte eine Gartenbesitzerin in der Gothaer Straße fest, dass unbekannte Personen die Tür zum Bungalow aufbrachen und eine Motorsäge sowie ein weiteres Arbeitsgerät im Wert von 100 Euro entwendeten. Letztmalig waren die Eigentümer am 18.03.2019 in ihrem kleinen Idyll. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Eisenach Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können.(76343/2019 - ri)

