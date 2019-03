Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Baustelle

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots)

Heute Morgen wurde ein Einbruch in eine Baustelle im Dr.-Hans-Vogel-Weg festgestellt. Unbekannte drangen gewaltsam in den Rohbau ein, entwendet wurde nichts. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0075545/2019. (jk)

