Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In den Keller eingebrochen

Gotha (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Straße der Einheit ein. Aus einem Kellerabteil wurden eine Spielkonsole "XBOX", ein grüner Kinderwagen, ein Set "Lego Technics" und eine Videokassette entwendet. Der Schaden wird auf 100 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0075308/2019 entgegen. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell