Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wasser vom Obermieter

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots)

Gestern Mittag informierte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Brauhauswiese die Polizei, da Wasser aus der Wohnung seines Obermieters in seine Wohnung floss. In der betroffenen Wohnung öffnete jedoch niemand, sodass die Beamten die Wohnungstür öffnen ließen. Es stellte sich heraus, dass der 35-jährige Wohnungsinhaber sämtliche Heizkörper demontiert und das Wasser aus den Leitungen sich bereits in der gesamten Wohnung ausgebreitet hatte. Außerdem hatte der Mann sämtliche Steckdosen, Lichtschalter, Stromkabel und die Klingelanlage aus der Wand gerissen. Ein Elektriker wurde zur Sicherung der Situation vor Ort gerufen. Der Gesamtschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Der 35-Jährige muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten. (jk)

