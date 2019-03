Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildschwein, Geschwindigkeit oder Alkohol?

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots)

Am späten Abend fuhr gestern ein 29-Jähriger mit seinem Ford Kleintransporter durch das Jonastal in Richtung Arnstadt. Kurz nach dem Ortseingang kam das Fahrzeug in einer verengenden Linkskurve von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der Fahrer blieb unverletzt und gab an, einem Wildschwein ausgewichen zu sein. Die Reifenabriebspuren auf der Fahrbahn deuteten jedoch vielmehr auf überhöhte Geschwindigkeit hin. Bei dem 29-Jährigen stellten die Beamten zudem Alkoholeinfluss fest, ein Test zeigte 0,86 Promille. Fremdschaden war nicht entstanden, der Ford war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell