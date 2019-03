Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in leerstehendes Haus

Georgenthal - Landkreis Gotha (ots)

Zwischen 10:00 Uhr und 16:30 Uhr brachen Unbekannte gestern in ein leerstehendes Haus in der Brückenstraße ein. Die Tür wurde aufgebrochen und in das Gebäude eingedrungen. Sämtliche Räume im Inneren wurden durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Flaschen Prima Sprit und eine Flasche Sekt entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 35 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0074023/2019 entgegen. (jk)

