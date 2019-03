Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Beute aus zwei Gartenhütten

Sättelstädt - Wartburgkreis (ots)

Am Sperlingsberg wurden in der Nacht von Sonntag zu Montag zwei Gartenhütten aufgebrochen. Gewaltsam verschafften sich Unbekannte Zutritt zu den Hütten und erbeuteten eine Kettensäge von "Stihl", eine Stichsäge von "Bosch", eine Kreissäge von "Festool" sowie eine weiße Mikrowelle. Der Gesamtwert wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 0073773/2019. (jk)

