Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebe im Keller

Gotha (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen Unbekannte in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße der Einheit ein. Aus einem Kellerabteil wurde ein schwarz-weiß-rotes Mountainbike der Marke "Bulls", Typ "LT29" mitsamt Schloss entwendet, der Gesamtwert beläuft sich auf etwa 800 Euro. Weiterhin wurden ältere Spielekonsolen, antike Bücher und Lego gestohlen. Der Gesamtwert der Beute wird auf 2.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0072844/2019. (jk)

