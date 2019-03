Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Parken missfallen

Gotha (ots)

In den frühen Morgenstunden parkte gestern ein 37-Jähriger seinen Pkw in der Unterstraße und unterhielt sich im Fahrzeug mit seinem 31-jährigen Beifahrer. Plötzlich kam ein 22-Jähriger aus einem Wohnhaus gestürmt und beschwerte sich, dass vor seinem Haus geparkt wird. Nach anfänglichem Wortgefecht schlug der 22-Jährige dem 31-jährigen Beifahrer mit der Faust in das Gesicht und verletzte ihn dadurch schwer. Der Mann wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 22-Jährigen wurde Anzeige wegen Körperverletzung erstattet. (jk)

