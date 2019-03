Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Weiterer Pkw beschädigt

Eisenach (ots)

Ein weiterer Pkw wurde in Eisenach beschädigt. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen war ein weißer VW Passat auf einem Parkplatz im Liliengrund abgestellt. Unbekannte zerstachen drei Reifen des Pkw und schlugen zwei Seitenscheiben ein. Aus dem Handschuhfach wurde das Fahrtenbuch gestohlen. Hinweise zum Tatgeschehen oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 0072755/2019 entgegen.

In der Nacht von Samstag zu Sonntag war es in Eisenach zu einer weiteren Sachbeschädigung an einem Pkw gekommen. Die Polizei berichtete.

Ob die Taten in Zusammenhang stehen, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. (jk)

