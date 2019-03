Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Führerschein weg

Schönau an der Hörsel (ots)

Ein 33Jähriger muss vorerst zu Fuß gehen, nachdem ihm wegen eines Unfalls unter Alkoholeinfluss sein Führerschein entzogen worden ist. Der Mann aus Gotha fuhr am Freitagabend gegen 21:30 Uhr durch Schönau an der Hörsel in Richtung Osten. In einer abschüssigen Linkskurve kam er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Bordsteine sowie die Grundstücksumfriedung eines Wohnhauses. Personen wurden nicht verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Mann mit 1,04 Promille unterwegs gewesen war. Eine Blutentnahme wurde im Eisenacher Klinikum durchgeführt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 11.200 Euro. (mh)

