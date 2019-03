Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drogenfunde

Eisenach, Gerstungen (ots)

Mehrere junge Männer haben sich über das zurückliegende Wochenende Ärger in Form von Anzeigen wegen Drogenbesitzes eingehandelt. Den Auftakt machte ein 14 Jahre junger Mann aus einem Eisenacher Ortsteil, der am Freitagabend durch Polizisten auf dem Zentralen Omnibusbahnhof Eisenach mit einer Marihuanablüte angetroffen worden war. Kurz danach fiel ein 21Jähriger aus der Wartburgstadt in der Clemensstraße in Eisenach den Beamten auf, bei dem ein mitgeführter Joint aufgefunden wurde. Ein 33jähriger Eisenacher war am Samstagfrüh kurz nach Mitternacht in der Rebhanstraße kontrolliert worden und hatte hierbei geringe Mengen diverser Drogen bei sich. Im Umfeld des Gerstunger Bahnhofs stellte eine Polizeistreife am Samstagmorgen einen 20Jährigen aus der Werratalgemeinde fest. Dieser führte einen Joint mit sich. Sämtliche Betäubungsmittel wurden durch die Beamten eingezogen und die entsprechenden Strafverfahren eingeleitet. (mh)

