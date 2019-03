Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erneut Gartenlaube aufgebrochen

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots)

Heute Mittag stellte eine 51-Jährige fest, dass in ihre Gartenhütte am Lindenberg eingebrochen wurde. Unbekannte haben sich gewaltsam Zutritt über ein Fenster verschafft und vermutlich auch in der Hütte gehaust. Außerdem haben die Unbekannten eine Kochplatte im Wert von 100 Euro mitgenommen. Hinterlassen wurde ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0070796/2019 zu melden.

Bereits gestern wurde ein Einbruch in eine Gartenlaube am Lindenberg gemeldet. Die Polizei berichtete.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126721/4217290

Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. (jk)

