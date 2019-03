Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Straße abgekommen

Kahlert - Ilm-Kreis (ots)

Gestern Abend war ein 44-Jähriger mit einem Audi auf der L 1137 bei Kahlert unterwegs. Auf glatter Fahrbahn kam der Pkw in einer Kurve von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und kam auf dem angrenzenden Feld zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt, an seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell