Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision mit Wildschwein

Hötzelsroda - Stadt Eisenach (ots)

Am späten Abend fuhr gestern ein 22-Jähriger mit seinem Pkw auf der L 1021 von Hötzelsroda nach Stregda. Als plötzlich ein Wildschwein die Straße überquerte, konnte der junge Mann nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Tier. Durch den Aufprall verletzte sich der 22-Jährige leicht, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Sein Pkw war nicht mehr Fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Borstentier verendete an der Unfallstelle. (jk)

