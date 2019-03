Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drei Verletzte am Alkerslebener Kreuz

Wülfershausen - Ilm-Kreis (ots)

Heute Vormittag kam es am Alkerslebener Kreuz zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen, dabei wurden drei Personen verletzt. Ein 43-Jähriger fuhr mit seinem VW auf der K 22 von Alkersleben nach Osthausen. An der Kreuzung zur L 1049 missachtete der Mann das Stoppschild und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dabei wurde er von einem vorfahrtsberechtigten 42-Jährigen erfasst, der mit seinem Hyundai auf der L 1049 von Erfurt gefahren kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW gegen den Mercedes eines 45-Jährigen geschleudert, der im Kreuzungsbereich wartete. Alle drei Fahrzeugführer wurden leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die drei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell