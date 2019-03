Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diverse Dinge aus Gartenhaus gestohlen

Gotha (ots)

Im Zeitraum vom 07.03.2019 bis gestern brachen Unbekannte in eine Gartenhütte der Kleingartenanlage in der Oststraße ein. Aus der Hütte wurden eine Stehlampe, eine Heckenschere, ein Radio und eine Luftpumpe im Gesamtwert von 200 Euro entwendet. An der Hüttentür entstanden 150 Euro Schaden. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0066740/2019. (jk)

