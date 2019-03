Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In den Zaun geschlittert

Martinroda - Ilm-Kreis (ots)

Heute Morgen fuhr ein 24-Jähriger mit einem VW auf der Elgersburger Straße. Als er in die Marienstraße in Richtung Arnstadt abbiegen wollte, kam er auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen und landete geradeaus in einem Zaun. Der 24-Jährige blieb unverletzt, sein Auto musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 6.500 Euro geschätzt. (jk)

