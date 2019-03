Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Falschgeldzahler durch Verkäuferin aufgeflogen

Gotha (ots)

Am Abend des 09.03.2019 wollte ein 28- Jähriger im Rewe Lebensmittelmarkt in der Oststraße seine Waren mittels Falschgeld zahlen. Bereits in der Warteschlange fiel einer Angestellten der Täter augenscheinlich "verdächtig" auf. Nachdem der Täter der Verkäuferin einen Geldschein zur Zahlung der Waren reichte, hatte diese den Verdacht, dass es sich um Falschgeld handeln könnte. Das Prüfgerät des REWE Marktes, als auch die Prüfung der eingesetzten Beamten bestätigten, dass es sich zweifelsfrei um Falschgeld handelte. Das Falsifikat wurde sichergestellt. Gegen den 28- Jährigen wurde Anzeige wegen Inverkehrbringen von Falschgeld erstattet. Die Polizei Gotha möchte in diesem Zusammenhang die Bürger sensibilisieren, dass beim Verdacht der Feststellung von unechtem Geld die Polizei zu verständigen ist. (cr)

