Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Täter nach Sachbeschädigung gestellt - Gewahrsam zur Folge

Gotha (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 03:00 Uhr erhielt die Polizei Gotha Informationen über eine andauernde Schlägerei zwischen drei Personen in der Augustiner Straße. Die eingesetzten Streifenwagenbesatzungen konnten den drei Personen habhaft werden. Wie sich herausstellte, kam es lediglich zu einer lautstarken verbalen Auseinandersetzung. Jedoch konnte eine zertrümmerte Heckscheibe eines in der Nähe abgestellten Pkw Audi festgestellt werden. Eine der festgestellten Personen wies eine blutende Hand auf und konnte als Täter identifiziert werden. Während der Sachverhaltsaufnahme verhielt sich der 23- jährige Täter gegenüber den Polizeikräften unkooperativ, so dass dieser zur Unterbindung weiterer Straftaten in Gewahrsam des Inspektionsdienst Gotha verbracht wurde. Der 23- Jährige muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten. (cr)

