Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bekannte Zechprellerin unterwegs

Eisenach (ots)

Eine 51-Jährige ließ sich am Freitag zwischen 09.30 und 13.00 Uhr in einem Café in der Eisenacher Innenstadt reichlich bewirten. Als ein anderer Gast das Personal darauf aufmerksam machte, dass es sich bei der Frau um eine bekannte Zechprellerin aus dem Bereich Erfurt handelt, wurde sie aufgefordert, die Rechnung von fast 60 Euro zu begleichen. Dazu war sie nicht in der Lage, weswegen die Polizei hinzugezogen wurde. Es wurde festgestellt, dass es sich tatsächlich um die Dame handelt, über die kürzlich umfangreich in den Medien berichtet wurde. Gegen sie wurde Anzeige erstattet, sie wurde des Lokals verwiesen. (tr)

