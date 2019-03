Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkohol am Steuer

Dippach (ots)

Die Fahrt einer 42-Jährigen war am Freitag gegen 20.00 Uhr in der Dankmarshäuser Straße in Dippach beendet, als sie mit ihrem Audi einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Dabei wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,15 Promille festgestellt. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein sichergestellt. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (tr)

