Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall

Arnstadt (ots)

Am Freitag, gegen 12:15 Uhr eriegnete sich in Arnstadt, Ichtershäuser Straße auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes ein Verkehrsunfall beim Rückwärtsfahren. Ein 46jähriger Transporterfahrer beachtete beim Zurücksetzen einen PKW Ford Focus nicht. Am Ford Focus entstand Totalschaden von ca. 4000,- Euro und am Transporter von ca. 200,- Euro. Der Unafll wurde vor Ort aufgenommen.(as)

