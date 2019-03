Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkohol am Steuer oh das.......

Ilmenau (ots)

Am Freitag den 08.03.2019, gegen 22:40 Uhr ereignete sich in Ilmenau, an der Kreuzung August Bebel Straße ein Auffahrunfall. Ein 23jähriger BMW-Fahrer musst an der Roten Ampel anhalten. Ein 45jähriger Audi- Fahrer bekam dies zu spät mit und fuhr auf. Während der polizeilichen Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch beim Audi-Fahrer festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 2,52 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein wurde sichergestellt, eine Anzeige wurde aufgenommen. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell