Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeitungswagen während der Arbeit gestohlen

Gotha (ots)

Am Samstagmorgen, 09.03.2019, gegen 02:00 Uhr, wurde in Gotha, in der Straße Bürgeraue, am Fußgängerüberweg zur Liebetraustraße, ein Zeitungswagen entwendet. Der Zeitungszusteller belieferte zur Tatzeit diverse Kunden, als ihm der Zeitungswagen entwendet wurde. In dem Zeitungswagen befand sich eine unbekannte Anzahl an Zeitungen. Der Sachschaden beträgt ca. 100,- Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Landespolizeiinspektion Gotha, unter der Telefonnummer: 03621/781124, mit Angabe der Bezugsnummer: 0066044/2019, zu melden. (tn)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell