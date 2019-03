Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Platzwunde nach Wurf mit dem Schlüsselbund

Gotha (ots)

Am Donnerstag, dem 07.03.2019, kam es gegen 17:45 Uhr zu einer Streitigkeit zwischen einer Frau und einen Mann, in deren Wohnung. Bei der määnlichen und weiblichen Person handelt es sich um ehemalige Lebenspartner. Während der verbalen Streitigkeit nah die weibliche Person einen Schlüsselbund und warf diesen gegen den Kopf des Mannes. Der Mann erlitt eine Platzwunde am Kopf, welche nicht ärztlich versorgt werden musste. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Streit schlichten und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen die Frau ein. (tn)

