Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auf frischer Tat ertappt

Gotha (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, wurde gegen 00:10 Uhr, auf dem Baustellengelände an der Stielerstraße in Gotha, durch einen Zeugen Taschenlampenlicht festgestellt. Daraufhin informierte dieser die Polizei. Auf dem Gelände wurde festgestellt, dass mehrere Baucontainer aufgebrochen wurden. In unmittelbarer Nähe konnte eine männliche Person festgestellt werden. Bei der männlichen Person konnte Diebesgut aus den Baucontainern aufgefunden werden und die männliche Person wurde vor Ort festgenommen. Der Sachschaden an den Baucontainern beträgt nach erster Schätzung ca. 2000,- Euro. Gegen die männliche Person wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (tn)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell