Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erfolgreiche Kontrollen

Ilm-Kreis (ots)

Im nördlichen Ilm-Kreis stellte die Polizei gestern Abend mehrere Verkehrssünder fest.

Ein Radfahrer wurde in der Ichtershäuser Straße in Arnstadt gestoppt. Während der Verkehrskontrolle wurde in der Jackentasche des 16-Jährigen eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Der junge Mann muss sich nun wegen Drogenbesitzes verantworten.

In der Ilmenauer Straße in Arnstadt wurde ein VW kontrolliert. Da die Beamten bei dem 51-jährigen Fahrer Alkohol in der Atemluft feststellten, wurde ein Test durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von 0,8 Promille an. Gegen den 51-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Ein Seat wurde von der Polizei im Riethweg in Ichtershausen angehalten. Es stellte sich heraus, dass der 40-jährige Fahrzeugführer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und Anzeige gegen den Mann erstattet. (jk)

