Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Exhibitionist im Stadtpark

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots)

Gestern Nachmittag gegen 13:30 Uhr ging eine 39-Jährige durch den Stadtpark. In der Nähe des Theaters saß ein unbekannter Mann auf der Parkbank, hielt in der einen Hand sein Mobiltelefon, in der anderen sein Geschlechtsteil und manipulierte daran. Im Vorbeilaufen suchte der Mann Blickkontakt zu der 39-Jährigen und erhob sich. Dabei rutschte seine Hose in die Kniekehlen und entblößte sein Glied. Die Frau entfernte sich schnell, der Mann folgte ihr kurzzeitig, ließ dann aber von ihr ab und sprach sie auch nicht an. Erst zwei Stunden später informierte die 39-Jährige die Polizei; der Unbekannte konnte nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall oder den Mann selbst im Stadtpark gesehen haben. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- scheinbares Alter 20 bis 22 Jahre - dunkle Hautfarbe - kurze, schwarze Haare, an den Seiten abrasiert - auffallend weiße Zähne - bekleidet mit einer grauen Strickjacke, hellblauer Jeans und weißen Turnschuhen

Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0063695/2019. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell