Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auflieger aufgeschlitzt

Laucha - Landkreis Gotha (ots)

Unbekannte schlitzten heute Nacht die Plane eines Sattelaufliegers auf, der in der Gewerbestraße abgestellt war. An zwei Stellen schnitten die mutmaßlichen Täter einen Schlitz in die Plane, um die Ladung zu inspizieren. Vom Transportgut wurde nichts entwendet, die Unbekannten hinterließen einen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0064173/2019. (jk)

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

