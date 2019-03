Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Schmuckgeschäft

Gotha (ots)

In den frühen Morgenstunden gegen 1 Uhr versuchten Unbekannte, in ein Schmuckgeschäft am Buttermarkt einzubrechen. Fünf Personen schlugen mit einem Metallpoller gegen die Scheibe des Geschäfts, welche sie jedoch nicht zerstören konnten. Nachdem das Eindringen misslang und Zeugen auf die Einbrecher aufmerksam wurden, flohen die Einbrecher in unbekannte Richtung. An der Scheibe entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Die Unbekannten waren nach Zeugenangaben ausländischen Phänotyps und trugen Jogginganzüge und Kapuzen.

Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall gesehen haben oder Angaben zu verdächtigen Personen machen können. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0063968/2019. (jk)

