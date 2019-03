Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gedrängelt und kollidiert

Hötzelsroda - Stadt Eisenach (ots)

Gestern Morgen war ein Müllfahrzeug in der Robert-Bosch-Allee unterwegs. Als der 44-jährige Fahrer gerade dabei war, eine Tonne aufzuladen, versuchte sich ein 46-Jähriger mit seinem BMW an dem Müllfahrzeug vorbeizudrängeln. Seine Aktion misslang und er kollidierte mit dem Müllwagen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, die Fahrer blieben unverletzt.

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

