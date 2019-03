Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kleiderdiebe im Keller

Gotha (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind Unbekannte in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Konstantin-Ziolkowski-Straße eingedrungen. Dort öffneten die mutmaßlichen Täter mehrere Kellerverschläge und entwendeten drei Säcke mit alter Kleidung. Die Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0062431/2019. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell