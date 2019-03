Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch leer ausgegangen

Haarhausen - Ilm-Kreis (ots)

Im Zeitraum von Montagmorgen bis Dienstagnachmittag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus Am Rossbach eingebrochen. Ein Fenster sowie die Eingangstür wurden gewaltsam geöffnet und so das Haus betreten. Im Inneren wurden sämtliche Räume durchwühlt. Das Haus ist derzeit unbewohnt und wird ausgeräumt, die Einbrecher haben daher keine Beute gemacht. Hinterlassen wurde ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0062951/2019. (jk)

