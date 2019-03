Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Weitere Teile von einem automatischen Tor gestohlen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Bereits am 01. März zeigte ein 63-jähriger Mann den Diebstahl von Teilen eines elektrischen Tores auf seinem Grundstück in der Schönen Allee an. In der Nacht vom 04. zum 05.03.2019 wurden dann weitere Teile abgebaut und gestohlen. Auch zum erneuten Diebstahl ermittelt nun der Inspektionsdienst Gotha. Zeugen der Tat melden sich bitte unter der Rufnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0062431/2019 bei der Polizei in Gotha. (av)

