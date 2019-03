Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Keller aufgebrochen

Wutha-Farnroda (ots)

In der Nacht vom Sonntag zum Montag wurde in der Mosbacher Straße 10a in zwei Kellerabteile eingebrochen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet, jedoch konnten auch noch nicht alle Geschädigten persönlich erreicht werden. Es entstand Sachschaden an den Kellertüren. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

Wer kann Hinweise zur Tat bzw. dem Täter geben? (mwi)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell