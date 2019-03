Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Detektiv verfolgt Ladendiebe

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am gestrigen Montag stahlen zwei Männer marokkanischer Herkunft gegen 14.30 Uhr aus einem Discounter am Coburger Platz Lebensmittel im Gesamtwert von ca. 50 Euro. Dabei wurden sie von einem Ladendetektiv beobachtet, konnten jedoch vor Feststellung der Personalien die Flucht ergreifen. Durch den Detektiv wurde die Verfolgung aufgenommen und die Polizei informiert. Gemeisam konnten die beiden 26-Jährigen so in der Von-Hoff-Straße gestellt werden. Beide erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls. (av)

