Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Keine Fahrerlaubnis, keine Pflichtversicherung, dafür aber Drogen im Blut

Arnstadt (ots)

Am Sonntag gegen 15:00 Uhr stellten die Beamten der PI Arnstadt/Ilmenau in Arnstadt eine Moped fest, bei dem der Versicherungsschutz abgelaufen war. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte der 31jährige Fahrer keinen Führerschein vorweisen und zudem stand er unter Einwirkung von Drogen. Die Fahrt war somit Am Bahnhof beendet. Der Rückweg nach Stadtilm konnte nun mit der Bahn fortgesetzt werden. Eine Anzeige und Blutentnahme wurde durch die Beamten vor Ort veranlasst. (as)

