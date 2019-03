Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogen

Ilmenau (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 10:30 Uhr wurde in Ilmenau ein 36jähriger PKW Ford Fiestafahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Bei dieser Kontrolle wurde beim Fahrer festgestellt, das er unter dem Einwirkung von berauschenden Mitteln steht. Ein durchgeführter Drogentest war positiv. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und Anzeige erstattet. (as)

