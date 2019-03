Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl PKW

Ilmenau (ots)

Am Sonntag den 03.03.2019, in der Zeit von 19:30 Uhr bis 20:00 Uhr wurde in Ilmenau, An der Eislaufhalle ein PKW Ford Focus, Farbe Weiß, mit den amtl. Kennzeichen EF-DP84 mit Originalschlüssel entwendet. Der Besitzer des Ford weilte in der Eislaufhalle zu einem Eishockeyspiel. Der unbekannte Täter verschaffte sich Zutritt zu den Umkleideräumen und entwendete den PKW-Schlüssel. Anschließend fuhr er in unbeknnte Richtung mit dem weißen PKW Ford Focus davon. Der Schaden wird auf ca. 10.000,- geschätzt. (as)

