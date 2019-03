Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bei Verkehrskontrolle Drogen entdeckt

Georgenthal - Landkreis Gotha (ots)

Eine gute Nase hatten Gothaer Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle am frühen Montagmorgen gegen 03.15 Uhr. Als sie den Fahrer eines Pkw VW kontrollierten, fiel ihnen Marihuanageruch von der Beifahrerseite her auf. Bei der daraufhin durchgeführten Kontrolle des Beifahrers, konnten in einer Papiertüte und im Rucksack des 24-Jährigen geringe Mengen Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt werden. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (av)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell