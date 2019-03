Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht nach Beschädigung eines Stromverteilerkastens

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Zu einer Unfallflucht wurden am Sonntagabend gegen 22:00 Uhr Beamte des Inspektionsdienst Gotha in die Reinhardsbrunner Straße gerufen. Nach Zeugenaussagen fuhr dort eine Frau vermutlich mit einem Pkw Ford gegen einen Stromverteilerkasten, nachdem sie zuvor einem Mann, welcher sich fußläufig auf dem Gehweg befand, mit dem Fahrzeug gefolgt war. Nach dem Unfall fuhren beide Personen mit dem Kfz in Richtung Waltershäuser Straße davon. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0060655/2019. (av)

